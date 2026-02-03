Во вторник, 3 февраля, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Евролига. Расписание матчей на 3 февраля:
19:00 мск — «Дубай» — «Олимпиакос»;
20:30 мск — «Анадолу Эфес» — «Валенсия»;
21:00 мск — «Жальгирис» — «Монако»;
22:00 мск — «Црвена Звезда» — «Хапоэль» Тель-Авив;
22:05 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Партизан»;
22:15 мск — «Панатинаикос» — «Реал» Мадрид;
22:30 мск — «Бавария» — «Париж»;
22:30 мск — «Барселона» — «Фенербахче»;
22:30 мск — «Олимпия» — «Баскония».