Во вторник, 3 февраля, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 3 февраля:

19:00 мск — «Дубай» — «Олимпиакос»;

20:30 мск — «Анадолу Эфес» — «Валенсия»;

21:00 мск — «Жальгирис» — «Монако»;

22:00 мск — «Црвена Звезда» — «Хапоэль» Тель-Авив;

22:05 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Партизан»;

22:15 мск — «Панатинаикос» — «Реал» Мадрид;

22:30 мск — «Бавария» — «Париж»;

22:30 мск — «Барселона» — «Фенербахче»;

22:30 мск — «Олимпия» — «Баскония».

Главные новости дня: