Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Евролиги – 2025/2026 на 3 февраля

Евролига: расписание матчей на 3 февраля
Комментарии

Во вторник, 3 февраля, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 3 февраля:

19:00 мск — «Дубай» — «Олимпиакос»;
20:30 мск — «Анадолу Эфес» — «Валенсия»;
21:00 мск — «Жальгирис» — «Монако»;
22:00 мск — «Црвена Звезда» — «Хапоэль» Тель-Авив;
22:05 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Партизан»;
22:15 мск — «Панатинаикос» — «Реал» Мадрид;
22:30 мск — «Бавария» — «Париж»;
22:30 мск — «Барселона» — «Фенербахче»;
22:30 мск — «Олимпия» — «Баскония».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Трей Янг перешёл в другой клуб, а Адетокунбо и Хардена должны обменять! Дедлайн НБА — LIVE
Live
Трей Янг перешёл в другой клуб, а Адетокунбо и Хардена должны обменять! Дедлайн НБА — LIVE

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android