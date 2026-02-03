Еврокубок: расписание матчей на 3 февраля

Во вторник, 3 февраля, в Еврокубке сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день. В его рамках поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Еврокубок. Расписание на 3 февраля:

19:00 мск — «Бахчешехир» — «Шлёнск»;

21:00 мск — «Ратиофарм» Ульм — «Будучность».

Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанской командой «Гран Канария» и победил в двух матчах.

