Маккаби Тель-Авив — Партизан Белград. Прямая трансляция
22:05 Мск
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольного Еврокубка – 2025/2026 на 3 февраля

Еврокубок: расписание матчей на 3 февраля
Во вторник, 3 февраля, в Еврокубке сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день. В его рамках поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Еврокубок. Расписание на 3 февраля:

19:00 мск — «Бахчешехир» — «Шлёнск»;
21:00 мск — «Ратиофарм» Ульм — «Будучность».

Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанской командой «Гран Канария» и победил в двух матчах.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026

Ранее Евгений Горбунов, первый тренер разыгрывающего клуба «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, рассказал о ключевых качествах своего бывшего подопечного.

