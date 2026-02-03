Кавай Леонард отреагировал на слух о возможном обмене Джеймса Хардена из «Клипперс»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард признался, что сообщения о возможном обмене Джеймса Хардена из команды стали для него неожиданностью. Ранее сообщалось, что клуб якобы ведёт переговоры с «Кливленд Кавальерс» об обмене защитника на Дариуса Гарлэнда.

«Да, конечно, это сюрприз. Это неожиданно. Без комментариев. Я уважаю его решение или чьё бы то ни было решение. Он всё равно остаётся моим близким другом, и он знает это», — сказал Леонард во время общения со СМИ.

Также отметим, что ранее инсайдер Шэмс Чарания заявлял, что переговоры между «Клипперс» и «Кавальерс» продолжаются и клубы активно ищут варианты сделки до истечения дедлайна, в процесс вовлечены и другие команды.

Главные новости дня: