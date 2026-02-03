Скидки
Дёмин — на первом месте среди лучших новичков НБА по трёхочковым в четвёртых четвертях

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин стал лидером среди новичков НБА по количеству реализованных трёхочковых бросков в четвёртых четвертях матчей в нынешнем сезоне. Об этом информирует портал SleeperNets в социальных сетях.

Первое место в рейтинге российский спортсмен делит с Коном Нуппелем («Шарлотт Хорнетс»): оба баскетболиста к данному моменту реализовали по 32 дальних броска в заключительных четвертях. При этом процент попаданий российского игрока составляет 43,2%, что является лучшим показателем среди всех новичков, входящих в топ-5 списка.

Лидеры среди новичков НБА по трёхочковым в четвёртых четвертях сезона:

1-2. Егор Дёмин («Бруклин») — 32 (43,2%).
1-2. Кон Нуппель («Шарлотт») — 32 (36,0%).
3. Уолтер Клейтон («Юта Джаз») — 22 (35,5%).
4. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс») — 20 (37,7%).
5. Седрик Кауард («Мемфис Гриззлиз») — 18 (36,0%).

Главные новости дня:

