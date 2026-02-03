«Чемпионат» проводит голосование за звание лучшего игрока 16-й недели Единой лиги

Еженедельно в формате рейтинга «Чемпионат» проводит голосование, в котором определяется лучший игрок семи последних дней в Единой лиге ВТБ.

Во время 16-й недели Единой лиги в голосовании принимают участие Мело Тримбл (ЦСКА), Октавиус Эллис («Уралмаш»), Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»), Трент Фрейзер и Андрей Мартюк (оба — «Зенит»).

Героем прошлой недели стал центровой «Енисея» Егор Рыжов.

Самым частым игроком, участвовавшим в нашем рейтинге, является Тримбл — Мело семь раз попадал в голосование. Следом идёт центровой УНИКСа Маркус Бингэм — шесть номинаций. Капитан «Локо» Миллер и бигмен «Бетсити Парма» Террелл Картер по четыре раза оказывались в рейтинге.

ЦСКА является лидером среди команд, игроки которой принимали участие в рейтинге. 14 раз кто-то из армейцев попадал в наше голосование. Помимо Тримбла (семь раз), это были Антон Астапкович (два раза), Антониус Кливленд (два раза), Каспер Уэйр (два раза) и Самсон Руженцев (один раз).