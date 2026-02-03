20-летний баскетболист, уехавший из России, набрал 84 очка за матч

Армянский баскетболист Даниэль Киракосян, присоединившийся к ереванскому «Урарту», набрал впечатляющие 84 очка. Перед дебютом за «Урарту» спортсмен в рамках краткосрочной аренды отправился в БКМА, где и провёл крайне результативный матч.

В игре с US Titans Киракосян оформил трипл-дабл из 84 очков, 14 подборов и 10 результативных передач. Это был третий матч Даниэля в местной лиге. В первых двух встречах он набирал 41 и 34 очка. Отметим, что 84 очка стали рекордным показателем для местной лиги.

До перехода в «Урарту» спортсмен выступал в Российской Суперлиге за клуб «Темп-СУМЗ» из Ревды. 8 февраля армянскому игроку исполняется 21 год.

