Игрок «Зенита» Сергей Карасёв дал совет Егору Дёмину

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв поделился наблюдениями за выступлениями разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. Карасёв отметил прогресс молодого баскетболиста и подчеркнул, что для него сейчас главным является здоровье и отсутствие травм. По мнению ветерана, Дёмину стоит концентрироваться на собственной игре и статистике, чтобы продолжать демонстрировать себя на высоком уровне.

«Ему я бы пожелал прежде всего здоровья и отсутствия травм — это ключевой фактор. Я наблюдаю за ним, он играет очень прилично и солидно. Приятно, что наш парень так симпатично смотрится за океаном. Его статистика сейчас весьма неплохая, он бьёт рекорды «Бруклина» среди дебютантов, и это правильно. Пока команда находится в стадии перестройки и не борется за чемпионство, ему нужно играть на свою статистику, показывать себя. В топовых клубах история другая, там личные цифры могут быть скромнее ради общего успеха, но в нынешнем «Бруклине» ему стоит концентрироваться на себе», — приводит слова Карасёва «Советский спорт».

«Бруклин» показал видео в честь Егора Дёмина: