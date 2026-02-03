Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Зенита» Сергей Карасёв дал совет Егору Дёмину

Игрок «Зенита» Сергей Карасёв дал совет Егору Дёмину
Комментарии

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв поделился наблюдениями за выступлениями разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. Карасёв отметил прогресс молодого баскетболиста и подчеркнул, что для него сейчас главным является здоровье и отсутствие травм. По мнению ветерана, Дёмину стоит концентрироваться на собственной игре и статистике, чтобы продолжать демонстрировать себя на высоком уровне.

«Ему я бы пожелал прежде всего здоровья и отсутствия травм — это ключевой фактор. Я наблюдаю за ним, он играет очень прилично и солидно. Приятно, что наш парень так симпатично смотрится за океаном. Его статистика сейчас весьма неплохая, он бьёт рекорды «Бруклина» среди дебютантов, и это правильно. Пока команда находится в стадии перестройки и не борется за чемпионство, ему нужно играть на свою статистику, показывать себя. В топовых клубах история другая, там личные цифры могут быть скромнее ради общего успеха, но в нынешнем «Бруклине» ему стоит концентрироваться на себе», — приводит слова Карасёва «Советский спорт».

Материалы по теме
После лучшего матча в НБА у Дёмина — провал. «Бруклин» опять проиграл с неприличным счётом
После лучшего матча в НБА у Дёмина — провал. «Бруклин» опять проиграл с неприличным счётом

«Бруклин» показал видео в честь Егора Дёмина:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android