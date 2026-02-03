Скидки
Баскетбол

Тренеру ЖБК «Динамо» сообщили об увольнении по телефону — источник

Тренеру ЖБК «Динамо» сообщили об увольнении по телефону — источник
48-летний специалист Сергей Вознюк будет уволен из женского баскетбольного клуба «Динамо» (Курск), где он занимает пост главного тренера. Об этом информирует телеграм-канал «В мечтах о слэмданке». По сведениям источника, решение уже принято и было озвучено тренеру по телефону.

«На завтраке перед вылетом команды в Иваново генеральный менеджер «Динамо» Олег Храмкин так и не удосужился сообщить о смене главного тренера. Об увольнении Вознюк узнал от Храмкина по телефону», — говорится в сообщении источника.

Отмечается, что контракт с Вознюком будет прерван 5 февраля. Ожидается, что новым главным тренером «Динамо» станет Александр Ковалёв.

Под руководством Вознюка баскетболистки «Динамо» недавно завоевали бронзовые медали Кубка России.

