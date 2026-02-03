Скидки
Сергей Карасёв назвал главную победу и самое обидное поражение в карьере

Сергей Карасёв назвал главную победу и самое обидное поражение в карьере
Комментарии

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв вспомнил о самых ярких моментах в своей карьере. 32-летний баскетболист рассказал о самом обидном поражении и главной победе.

— Какое поражение в карьере до сих пор «свербит» внутри, а какая победа согревает в тяжёлые минуты?
— Самое обидное поражение — мой первый год после возвращения из НБА. Мы играли с «Химками» в полуфинале. Победитель серии выходил в Евролигу, так как в финале нас ждал ЦСКА. Мы вели в серии 2-0, выиграли две домашние игры, но в итоге уступили 2-3.

Это было очень больно, команда тогда была отличная, мы провели успешный сезон, но на концовку не хватило силёнок. А главная победа — это седьмой матч финала Единой лиги ВТБ, когда мы стали чемпионами. Ну и бронза Олимпиады, разумеется. Хотя я тогда был молод и проводил на площадке не так много времени, олимпийская медаль — это достижение на всю жизнь, — приводит слова Карасёва «Советский спорт».

Ранее Карасёв поделился советом для разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

