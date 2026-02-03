Эксперт объяснил, почему нельзя сравнивать Дончича с легендами НБА, как Леброн и Джордан

Известный североамериканский журналист и эксперт НБА Колин Коухерд дал оценку игре разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича. По словам Коухерда, сравнивать Дончича с Леброном Джеймсом, Коби Брайантом, Майклом Джорданом или другими легендами в их лучшие годы некорректно.

«Я уже говорил об этом про Луку, когда он только пришёл в «Лейкерс». Я тогда сказал: «Хватит притворяться, что он Леброн». Леброн, Коби, Майкл Джордан в свои лучшие годы, Тим Данкан в свои лучшие годы, Карим Абдул-Джаббар в свои лучшие годы, Ларри Бёрд в свои лучшие годы — все они выкладывались на полную в защите. То же самое относится к Дуэйну Уэйду.

Дончич же больше напоминает Кармело Энтони, только в лучшем исполнении. Он никогда не будет в отличной физической форме на протяжении длительного времени, защита для него — скорее хобби. Иногда он вкладывается, а иногда теряет терпение или интерес», — сказал обозреватель на своём канале в YouTube.

