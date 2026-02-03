Дёмин выйдет в старте «Бруклина» на матч с «Лейкерс» Леброна и Дончича — RotoWire

19-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин примет участие в предстоящем матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» и начнёт встречу в стартовом составе. Об этом информирует RotoWire. Игра пройдёт в ночь на 4 февраля мск в Нью-Йорке. Её начало запланировано на 3:30 по московскому времени.

Помимо Дёмина, с первых минут матч с «Лос-Анджелесом», как ожидается, начнут Теренс Мэнн, Майкл Портер, Ноа Клауни и Николас Клэкстон. В стартовой пятёрке калифорнийской команды, по данным источника, выйдут Лука Дончич, Остин Ривз, Джейк Ларэвиа, Леброн Джеймс и Деандре Эйтон.

«Бруклин» показал видео в честь Егора Дёмина: