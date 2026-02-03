Скидки
Олимпия Милан — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
22:30 Мск
Баскетбол Новости

Йовица Арсич высказался о шансах «Зенита» стать чемпионом Единой лиги

Йовица Арсич высказался о шансах «Зенита» стать чемпионом Единой лиги
Комментарии

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Игра состоится завтра, 4 февраля, в Санкт-Петербурге. Её начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» подписал великолепного тренера с опытом работы в Евролиге, и я не сомневаюсь, что их защита выйдет на более высокий уровень.

В сочетании с наступательным потенциалом команды, который они уже демонстрировали, получается команда, способная выиграть чемпионат. Но я надеюсь, что к этой игре мы будем в полном составе и сделаем всё возможное, чтобы показать хороший баскетбол», — приводит слова Арсича пресс-служба «Енисея».

