Йовица Арсич высказался о шансах «Зенита» стать чемпионом Единой лиги

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Игра состоится завтра, 4 февраля, в Санкт-Петербурге. Её начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 04 февраля 2026, среда. 19:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Енисей Красноярск

«Зенит» подписал великолепного тренера с опытом работы в Евролиге, и я не сомневаюсь, что их защита выйдет на более высокий уровень.

В сочетании с наступательным потенциалом команды, который они уже демонстрировали, получается команда, способная выиграть чемпионат. Но я надеюсь, что к этой игре мы будем в полном составе и сделаем всё возможное, чтобы показать хороший баскетбол», — приводит слова Арсича пресс-служба «Енисея».

