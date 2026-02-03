Йовица Арсич высказался о шансах «Зенита» стать чемпионом Единой лиги

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Игра состоится завтра, 4 февраля, в Санкт-Петербурге. Её начало запланировано на 19:00 по московскому времени.
«Зенит» подписал великолепного тренера с опытом работы в Евролиге, и я не сомневаюсь, что их защита выйдет на более высокий уровень.
В сочетании с наступательным потенциалом команды, который они уже демонстрировали, получается команда, способная выиграть чемпионат. Но я надеюсь, что к этой игре мы будем в полном составе и сделаем всё возможное, чтобы показать хороший баскетбол», — приводит слова Арсича пресс-служба «Енисея».
