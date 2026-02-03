«Надеюсь, люди увидят параллели». Бриттни Грайнер вспомнила о России в США

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер в преддверии премьеры документального фильма «История Бриттни Гринер» поделилась мнением об актуальных событиях, в том числе убийствах двух американцев в Миннеаполисе сотрудниками Иммиграционной и таможенной службы США (ICE). Баскетболистка сравнила своё заключение в России с действиями агентов ICE.

«Я надеюсь, что этот фильм сможет пролить свет на то, что может происходить, если мы будем продолжать это допускать. Сейчас мы находимся в очень сложной ситуации, особенно с учётом того, что происходит в Миннесоте и по всей стране. Я определённо думаю, что люди смогут лучше понять ситуацию и увидеть некоторые параллели», — приводит слова Грайнер The Hollywood Reporter.

Грайнер вернулась в США из России в декабре 2022 года в результате обмена заключёнными. В Российской Федерации она отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ. Баскетболистку обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута.

