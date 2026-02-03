Скидки
Главная Баскетбол Новости

Новый главный тренер «Зенита»: становится очевидно, нам нужно играть значительно лучше

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич рассказал о первых впечатлениях по работе с командой и поделился мнением об сновных вызовах, с которыми ему предстоит столкнуться по ходу сезона. Черногорский специалист возглавил клуб из Санкт-Петербурга 28 января 2026 года. Стороны заключили соглашение, рассчитанное до конца сезона-2026/2027 по системе «1+1».

— С какими основными сложностями вы сталкиваетесь, принимая команду по ходу сезона?
— Это не первый случай в моей карьере, когда я принимаю команду в середине сезона, поэтому могу говорить об этом достаточно спокойно. Я провёл с командой всего две тренировки (интервью записано 31 января 2026 года перед игрой с «Самарой». — Прим. «Чемпионата»). Из того, что я увидел, анализируя матчи и общаясь с представителями клуба, становится очевидно: прежде всего, нам нужно играть значительно лучше, чем мы играли. На данный момент у нас девять поражений — для «Зенита» это слишком много. Мы должны быть готовы делать на площадке всё возможное, чтобы играть гораздо лучше. Впереди у нас ряд матчей, и уже спустя некоторое время я смогу сказать об этом более подробно. Безусловно, самое важное для всех нас — подойти к плей-офф в полной готовности», — приводит слова Радоньича пресс-служба «Зенита».

