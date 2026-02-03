Скидки
Олимпия Милан — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Новый главный тренер «Зенита» ответил, что нужно команде для борьбы за чемпионство

Новый главный тренер «Зенита» ответил, что нужно команде для борьбы за чемпионство
Комментарии

Новый главный тренер «Зенита» Деян Радоньич поделился видением того, что нужно команде для борьбы за чемпионство. Черногорский специалист подчеркнул важность баланса между атакой и защитой и отметил, какие аспекты игры требуют первоочередного внимания.

— Вас знают как тренера, уделяющего большое внимание защите. Вы уже посмотрели последние матчи «Зенита» — есть ли у вас чёткое понимание, что нужно исправлять в первую очередь?
— Думаю, да. В современном баскетболе крайне важно выглядеть хорошо на обеих сторонах площадки. Чтобы выигрывать матчи, бороться за чемпионство, необходимо качественно играть в защите, но при этом быть достаточно эффективными и в нападении. По тому, что я увидел, у нас есть пространство для роста и в защите, и в атаке.

В нападении были встречи, где команда выглядела хорошо, и, на мой взгляд, у нас есть потенциал играть ещё лучше. Но в защите, возможно, резервы для улучшения даже больше, чем в атаке. Нам предстоит работать, быть готовыми к определённому процессу и, как я уже говорил, стремиться к балансу — быть сильными и в защите, и в нападении, – приводит слова Радоньича пресс-служба «Зенита».

Ислам Махачев поиграл в баскетбол в Дагестане:

Комментарии
