Чарания раскрыл, с чем столкнулся в ту же минуту после твита об обмене Дончича в «Лейкерс»

Авторитетный инсайдер Шэмс Чарания вспомнил свою публикацию годичной давности об обмене разыгрывающего Луки Дончича из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Кажется, это был самый взвешенный и спокойный твит, который я когда-либо публиковал. На его подготовку у меня ушло около семи минут: я перепроверил информацию сразу по пяти источникам, чтобы не допустить ни малейшей ошибки. Когда твит появился, мой телефон буквально сошёл с ума. В ту же минуту мне посыпались сотни сообщений и звонков — почти все спрашивали: «Это правда? С тобой всё в порядке?» Некоторые даже опасались, что мой аккаунт взломали или что со мной случилось что-то серьёзное», — рассказал Чарания в эфире программы NBA Today.