Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чарания раскрыл, с чем столкнулся в ту же минуту после твита об обмене Дончича в «Лейкерс»

Чарания раскрыл, с чем столкнулся в ту же минуту после твита об обмене Дончича в «Лейкерс»
,
Комментарии

Авторитетный инсайдер Шэмс Чарания вспомнил свою публикацию годичной давности об обмене разыгрывающего Луки Дончича из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Кажется, это был самый взвешенный и спокойный твит, который я когда-либо публиковал. На его подготовку у меня ушло около семи минут: я перепроверил информацию сразу по пяти источникам, чтобы не допустить ни малейшей ошибки. Когда твит появился, мой телефон буквально сошёл с ума. В ту же минуту мне посыпались сотни сообщений и звонков — почти все спрашивали: «Это правда? С тобой всё в порядке?» Некоторые даже опасались, что мой аккаунт взломали или что со мной случилось что-то серьёзное», — рассказал Чарания в эфире программы NBA Today.

Материалы по теме
Эксперт объяснил, почему нельзя сравнивать Дончича с легендами НБА, как Леброн и Джордан
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android