Олимпия Милан — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Американский игрок «Локо»: борщ могу есть ежедневно, а русский покорился только на слух

31-летний центровой клуба Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» американец Винс Хантер рассказал о своей жизни и карьере в России.

— После пяти лет жизни в России ваша страна не перестаёт меня восхищать. В детстве я даже вообразить не мог, что буду жить в таких местах. Правда, от Краснодара ожидал несколько большего в плане погоды. Зима тут начиналась отлично: было тепло, сухо. А сейчас морозы, гололёд – как и по всей России. Но мы тренируемся и играем в зале, так что всё ок. Тем более в моём родном ­Детройте сейчас ещё холоднее. На днях в Краснодар приехала моя семья – жена, дочь и сын, который родился летом. Будут жить здесь до конца моего контракта.

— По-русски что-то можете сказать?
– У вас сложный язык. Хотя за эти годы я немного научился понимать его на слух. Но произношение никак не даётся.

— Как относитесь к русской кухне?
– Есть одно блюдо, которое я готов есть каждый день. Это борщ, — приводит слова Хантера газета «Гудок».

