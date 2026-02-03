Эргин Атаман выступил с заявлением на фоне слухов об увольнении из «Панатинаикоса»

Главный тренер баскетбольного клуба «Панатинаикос» Эргин Атаман опубликовал заявление на фоне слухов об увольнении из команды и давлении со стороны руководства коллектива, в котором отметил, что приложит все усилия для попадания в топ-4 Евролиги.

«Хочу сказать нашим фанатам, что мы полностью готовы к грядущей двойной неделе, в которой каждая игра будет важна. Я прощу прощения за поражение от «Ариса», но вы видите, что после матчей Евролиги многие игроки проявляют признаки усталости.

Мы готовы к серьёзной встрече с «Реалом». Конечно, нам придётся столкнуться с проблемами, так как Кендрик Нанн снова не сыграет. Однако я считаю, что с нашей энергией и поддержкой болельщиков мы найдём способ победить.

Наши задачи остаются прежними. Я понимаю, что фанаты хотят, чтобы мы побеждали в каждом матче, но в спорте случаются и неудачи. Мы ставим перед собой цель войти в четвёрку лучших команд таблицы и обеспечить себе преимущество домашней площадки в плей-офф», — написал Атаман на своей странице в социальной сети.