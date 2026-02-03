Винс Хантер объяснил, почему не смотрит НБА, отдавая предпочтение европейским турнирам

31-летний центровой клуба Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» американец Винс Хантер объяснил, почему не смотрит матчи НБА, отдавая предпочтение европейским турнирам.

– Начав карьеру в США, вы много лет провели в Европе. Это правда, что вы предпочитаете смотреть не американский баскетбол НБА, а европейский?

– Так и есть. Во-первых, это моя работа. Я играю в Европе, поэтому должен знать максимум о соперниках. Ну и должен признаться, что европейский баскетбол мне нравится больше. У меня до сих пор есть любимые игроки в НБА, там происходит много красивых моментов. Но если смотреть матчи целиком, то для меня европейский баскетбол гораздо интереснее. Там видно мысль, тактику, — приводит слова Хантера газета «Гудок».