Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Винс Хантер объяснил, почему не смотрит НБА, отдавая предпочтение европейским турнирам

Винс Хантер объяснил, почему не смотрит НБА, отдавая предпочтение европейским турнирам
Комментарии

31-летний центровой клуба Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» американец Винс Хантер объяснил, почему не смотрит матчи НБА, отдавая предпочтение европейским турнирам.

– Начав карьеру в США, вы много лет провели в Европе. Это правда, что вы предпочитаете смотреть не американский баскетбол НБА, а европейский?
– Так и есть. Во-первых, это моя работа. Я играю в Европе, поэтому должен знать максимум о соперниках. Ну и должен признаться, что европейский баскетбол мне нравится больше. У меня до сих пор есть любимые игроки в НБА, там происходит много красивых моментов. Но если смотреть матчи целиком, то для меня европейский баскетбол гораздо интереснее. Там видно мысль, тактику, — приводит слова Хантера газета «Гудок».

Материалы по теме
Американский игрок «Локо»: борщ могу есть ежедневно, а русский покорился только на слух
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android