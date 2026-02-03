Павел Савков выступит в конкурсе трёхочковых на Матче звёзд Единой лиги — 2026

23-летний российский лёгкий форвард московского клуба МБА-МАИ Павел Савков примет участие в конкурсе трёхочковых на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ — 2026. Об этом информирует пресс-служба турнира.

Матч всех звёзд Единой лиги состоится 15 февраля в Москве. В 2026 году уикенд пройдёт в формате «Звёзды России» против «Звёзд мира».

В нынешнем сезоне Единой лиги Павел к настоящему моменту принял участие в 24 встречах, в которых в среднем набирал 9,8 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 1,2 передачи.

Ранее стало известно, что в конкурсе примет участие американский разыгрывающий «Бетсити Пармы» Брендан Адамс.