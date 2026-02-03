Тренер «Зенита» Радоньич раскрыл, как команда собирается побеждать «Енисей»

Новый главный тренер «Зенита» Деян Радоньич высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых в Единой лиге ВТБ с красноярским клубом «Енисей», который состоится завтра, 4 февраля, в 20:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 04 февраля 2026, среда. 20:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Енисей Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Прежде всего мы поговорили о нашем сопернике. Я видел их игры, нам нужно быть готовыми к тому, чтобы показать свои лучшие качества в защите. И мы должны быть очень сосредоточены в нападении все 40 минут, чтобы у нас была возможность повторить кое-что хорошее из прошлой игры.

Энергия и подход, конечно. Вот что важно. А также быть очень сосредоточенными на базовых вещах», — приводит слова Радоньича пресс-служба санкт-петербургской команды.