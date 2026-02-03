Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Зенита» Радоньич раскрыл, как команда собирается побеждать «Енисей»

Тренер «Зенита» Радоньич раскрыл, как команда собирается побеждать «Енисей»
Комментарии

Новый главный тренер «Зенита» Деян Радоньич высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых в Единой лиге ВТБ с красноярским клубом «Енисей», который состоится завтра, 4 февраля, в 20:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Прежде всего мы поговорили о нашем сопернике. Я видел их игры, нам нужно быть готовыми к тому, чтобы показать свои лучшие качества в защите. И мы должны быть очень сосредоточены в нападении все 40 минут, чтобы у нас была возможность повторить кое-что хорошее из прошлой игры.

Энергия и подход, конечно. Вот что важно. А также быть очень сосредоточенными на базовых вещах», — приводит слова Радоньича пресс-служба санкт-петербургской команды.

Сейчас читают:
«Зенит» наконец нашёл нового главного тренера — что известно о Деяне Радоньиче
«Зенит» наконец нашёл нового главного тренера — что известно о Деяне Радоньиче
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android