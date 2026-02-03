Скидки
Олимпия Милан — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Егор Рыжов возглавил рейтинг лучших молодых игроков Единой лиги

Егор Рыжов возглавил рейтинг лучших молодых игроков Единой лиги
Комментарии

Центровой красноярского «Енисея» Егор Рыжов в январском рейтинге лучших молодых игроков Единой лиги ВТБ, который выходит совместно с «Чемпионатом», вышел на первое место.

Ранее лидером несколько месяцев был центровой «Бетсити Пармы» Глеб Фирсов. Затем во главе таблицы его сместил защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко, который стал лучшим в январе. Теперь лидером является Рыжов.

На данный момент Рыжов в среднем по сезону набирает 11,1 очка, 6,1 подбора и 1,0 передачи. Егор проводит на паркете чуть больше 22 минут. «Енисей» занимает восьмое место в таблице Единой лиги с девятью победами при 14 поражениях.

Комментарии
