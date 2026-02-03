В НБА состоялся обмен с участием «Мемфиса» и «Юты»

Два клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — «Мемфис Гриззлиз» и «Юта Джаз» — провели обмен, сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

Согласно имеющейся информации, в результате сделки «Мемфис» отдаёт Джарена Джексона-младшего, Джона Кончара, Джока Ландейла и Винса Уильямса-младшего.

Взамен «Мемфис» получит Уолтера Клейтона-младшего, Кайла Андерсона, Тейлора Хендрикса, Жоржа Ньянга, а также три пика первого раунда.

