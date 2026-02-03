Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В НБА состоялся обмен с участием «Мемфиса» и «Юты»

В НБА состоялся обмен с участием «Мемфиса» и «Юты»
Комментарии

Два клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — «Мемфис Гриззлиз» и «Юта Джаз» — провели обмен, сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

Согласно имеющейся информации, в результате сделки «Мемфис» отдаёт Джарена Джексона-младшего, Джона Кончара, Джока Ландейла и Винса Уильямса-младшего.

Взамен «Мемфис» получит Уолтера Клейтона-младшего, Кайла Андерсона, Тейлора Хендрикса, Жоржа Ньянга, а также три пика первого раунда.

«Чемпионат» активно следит за рынком свободных агентов НБА и ведёт прямую онлайн-трансляцию, в которой сообщает о наиболее важных сделках и главных слухах в организации.

Материалы по теме
Трей Янг перешёл в другой клуб, а Адетокунбо и Хардена должны обменять! Дедлайн НБА — LIVE
Live
Трей Янг перешёл в другой клуб, а Адетокунбо и Хардена должны обменять! Дедлайн НБА — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android