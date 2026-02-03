Скидки
Олимпия Милан — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Хачанов получил в подарок от Дёмина его баскетбольную майку с автографом

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поблагодарил 19-летнего разыгрывающего защитника клуба НБА «Бруклин Нетс» соотечественника Егора Дёмина за подарок в виде баскетбольной майки с автографом.

«Егор, привет. Большое спасибо за такой крутой подгон – очень приятно, я люблю баскетбол, слежу за тобой. Хотел тебя поздравить с приглашением на Матч восходящих звёзд. Красавчик, только вперёд. Надеюсь, скоро увидимся в Америке, с меня ракетка», – сказал Хачанов в видео для First&Red.

Дёмин в текущем сезоне регулярного чемпионата принял участие в 42 матчах. В среднем за встречу Егор набирает 10,5 очка, делает 3,1 подбора, а также отдаёт 3,4 передачи.

