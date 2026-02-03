«Детройт», «Чикаго» и «Миннесота» провели трёхсторонний обмен в НБА

Три клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — «Чикаго Буллз», «Детройт Пистонс» и «Миннесота Тимбервулвз» — провели обмен, сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

Согласно имеющейся информации, в результате сделки Джейден Айви и Майк Конли были обменяны в «Чикаго» из «Миннесоты». А Кевин Хаертер и Дарио Шарич, в свою очередь, покинули «быков», уйдя в «Детройт». Также сообщается, что «Детройт» проведёт обмен пиками первого раунда с «Миннесотой».

