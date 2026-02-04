Николу Вучевича обменяли из «Чикаго» в «Бостон» — Чарания

Двукратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), представляющий Черногорию и выступающий на позиции центрового, Никола Вучевич и пик второго раунда были обменяны из «Чикаго Буллз» в «Бостон Селтикс» на 26-летнего американского защитника Анферни Саймонса. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер портала ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

«Чемпионат» активно следит за рынком свободных агентов НБА и ведёт прямую онлайн-трансляцию, в которой сообщает о наиболее важных сделках, а также главных слухах в организации насчёт потенциальных обменов.