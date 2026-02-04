«Панатинаикос» обыграл «Реал» в Евролиге с минимальным преимуществом

Сегодня, 3 февраля, прошёл матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги между греческим клубом «Панатинаикос» и испанской командой «Реал» из Мадрида. Встреча завершилась со счётом 82:81 (16:26, 20:18, 24:17, 22:20) в пользу клуба из Греции.

В данный момент турнирную таблицу Евролиги возглавляет турецкий клуб «Фенербахче», который к настоящему моменту одержал 17 побед и потерпел семь поражений. Второе место занимает «Олимпиакос» из Греции — команда одержала 16 побед и потерпела девять поражений. Тройку сильнейших замыкает испанский клуб «Барселона» с аналогичным показателем побед и поражений.