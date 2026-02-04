24 очка Пантера не помогли «Барселоне» победить «Фенербахче» в матче Евролиги

3 февраля прошёл матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги между турецким клубом «Фенербахче» и испанской командой «Барселона». Встреча завершилась со счётом 82:78 (29:14, 24:27, 20:15, 9:22) в пользу клуба из Турции.

Самым результативным игроком в составе «Фенербахче» стал 25-летний лёгкий форвард Тарик Биберович, представляющий Турцию и Боснию и Герцеговину. В ходе игры Тарик набрал 19 очков, сделал три подбора при одной потере.

Наиболее результативным игроком в составе «Барселоны» стал 32-летний американо-сербский защитник Кевин Пантер. Ему удалось набрать 24 очка, сделать два подбора, а также совершить две передачи.