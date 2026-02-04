Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Барселона — Фенербахче, результат матча 3 февраля 2026, счет 78:82, Евролига-2025/2026

24 очка Пантера не помогли «Барселоне» победить «Фенербахче» в матче Евролиги
Комментарии

3 февраля прошёл матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги между турецким клубом «Фенербахче» и испанской командой «Барселона». Встреча завершилась со счётом 82:78 (29:14, 24:27, 20:15, 9:22) в пользу клуба из Турции.

Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
03 февраля 2026, вторник. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
82 : 81
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Холмс, Слукас, Рогкавопулос, Самонтуров, Грант, Толиопулос, Фарид, Эрнангомес, Митоглу
Реал Мадрид: Лайлз, Кремер, Абальде, Кампаццо, Океке, Прочида, Хезонья, Гаруба, Тавареш, Льюль, Фелис, Лень

Самым результативным игроком в составе «Фенербахче» стал 25-летний лёгкий форвард Тарик Биберович, представляющий Турцию и Боснию и Герцеговину. В ходе игры Тарик набрал 19 очков, сделал три подбора при одной потере.

Наиболее результативным игроком в составе «Барселоны» стал 32-летний американо-сербский защитник Кевин Пантер. Ему удалось набрать 24 очка, сделать два подбора, а также совершить две передачи.

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги на сезон-2025/2026
Материалы по теме
Звезда «Зенита» сбежал в Евролигу. Прецедент для нашего баскетбола?
Звезда «Зенита» сбежал в Евролигу. Прецедент для нашего баскетбола?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android