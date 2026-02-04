Скидки
Главная Баскетбол Новости

В американском штате предложили пускать на матчи НБА и НХЛ со скрытым оружием

Комментарии

Республиканка Кэндис Пьеруччи внесла законопроект HB452, который обяжет частные компании и площадки, получившие более $ 1 млн государственного финансирования, допускать на мероприятия посетителей с разрешением на скрытое ношение оружия. Об этом информирует The Salt Lake Tribune.

По сведениям источника, под действие инициативы могут попасть домашние матчи клуба НБА «Юты Джаз» и команды НХЛ «Юты Маммот», а также концерты и другие события в «Дельта-центре».

Пьеруччи напомнила, что Юта считается штатом Второй поправки (то есть регионом, где традиционно поддерживается право на ношение оружия), и отметила, что при получении аренами бюджетного финансирования должен обсуждаться вопрос ограничений на ношение оружия. Сейчас НБА и НХЛ запрещают пронос оружия на матчи, а на входе в «Дельта-центр» установлены металлодетекторы.

Законопроект был подготовлен по просьбе избирателя, которому отказали во входе на матч с оружием. В случае принятия инициатива может затронуть и другие спортивные и развлекательные мероприятия в штате. Пьеруччи отметила, что документ ещё будет дорабатываться.

