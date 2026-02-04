В США оценили шансы «Бруклина» Дёмина победить «Лейкерс»

В ночь на 4 февраля мск в Нью-Йорке, США, состоится матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Начало игры запланировано на 3:30 мск.

В преддверии встречи американское издание ESPN поделилось прогнозом на её исход. По оценке экспертов, шансы «Лейкерс» на победу составляют 66,6%, тогда как вероятность успеха «Бруклина» оценивается в 33,4%. На данный момент у калифорнийского клуба показатель в 29 побед и 19 поражений, а у команды из Нью-Йорка — 13 побед при 35 поражениях.

Ранее сообщалось, что в старте «Бруклина» на матч с «Лейкерс» должен выйти разыгрывающий Егор Дёмин.

Путь Егора Дёмина в НБА: