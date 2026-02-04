Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В США оценили шансы «Бруклина» Дёмина победить «Лейкерс»

В США оценили шансы «Бруклина» Дёмина победить «Лейкерс»
Комментарии

В ночь на 4 февраля мск в Нью-Йорке, США, состоится матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Начало игры запланировано на 3:30 мск.

НБА — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В преддверии встречи американское издание ESPN поделилось прогнозом на её исход. По оценке экспертов, шансы «Лейкерс» на победу составляют 66,6%, тогда как вероятность успеха «Бруклина» оценивается в 33,4%. На данный момент у калифорнийского клуба показатель в 29 побед и 19 поражений, а у команды из Нью-Йорка — 13 побед при 35 поражениях.

Ранее сообщалось, что в старте «Бруклина» на матч с «Лейкерс» должен выйти разыгрывающий Егор Дёмин.

Материалы по теме
Дёмин выйдет в старте «Бруклина» на матч с «Лейкерс» Леброна и Дончича — RotoWire
Материалы по теме
Звёздный месяц Рыжова, дебют Амосова за «Реал», рекорды Дёмина. Рейтинг молодых игроков
Звёздный месяц Рыжова, дебют Амосова за «Реал», рекорды Дёмина. Рейтинг молодых игроков

Путь Егора Дёмина в НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android