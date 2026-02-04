Скидки
Олимпия Милан — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
22:30 Мск
Евролига-2025/2026: результаты на 3 февраля 2026, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей 3 февраля
3 февраля и в ночь с 3 на 4 февраля мск в Евролиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В этот день поклонников европейского баскетбола ждали девять встреч. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами игрового дня.

Евролига. Результаты матчей 3 февраля:

«Дубай» — «Олимпиакос» — 108:98 OT;
«Анадолу Эфес» — «Валенсия» — 107:90;
«Жальгирис» — «Монако» — 104:87;
«Црвена Звезда» — «Хапоэль» Тель-Авив — 87:75;
«Маккаби» Тель-Авив — «Партизан» — 95:93;
«Панатинаикос» — «Реал» Мадрид — 82:81;
«Бавария» — «Париж» — 81:75;
«Барселона» — «Фенербахче» — 78:82;
«Олимпия» — «Баскония» — 109:89.

Первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Фенербахче» (18 побед и семь поражений). На второй строчке располагается «Олимпиакос» (16 побед и девять поражений). Тройку сильнейших замыкает «Хапоэль», у которого такое же количество побед и поражений, как и у греческого клуба.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
«Панатинаикос» обыграл «Реал» в Евролиге с минимальным преимуществом

