3 февраля и в ночь с 3 на 4 февраля мск в Евролиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В этот день поклонников европейского баскетбола ждали девять встреч. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами игрового дня.

Евролига. Результаты матчей 3 февраля:

«Дубай» — «Олимпиакос» — 108:98 OT;

«Анадолу Эфес» — «Валенсия» — 107:90;

«Жальгирис» — «Монако» — 104:87;

«Црвена Звезда» — «Хапоэль» Тель-Авив — 87:75;

«Маккаби» Тель-Авив — «Партизан» — 95:93;

«Панатинаикос» — «Реал» Мадрид — 82:81;

«Бавария» — «Париж» — 81:75;

«Барселона» — «Фенербахче» — 78:82;

«Олимпия» — «Баскония» — 109:89.

Первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Фенербахче» (18 побед и семь поражений). На второй строчке располагается «Олимпиакос» (16 побед и девять поражений). Тройку сильнейших замыкает «Хапоэль», у которого такое же количество побед и поражений, как и у греческого клуба.

