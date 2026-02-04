Скидки
Еврокубок-2025/2026: результаты на 3 февраля 2026, календарь, таблица

Еврокубок: результаты матчей 3 февраля
3 февраля в Еврокубке сезона-2025/2026 состоялся очередной соревновательный день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами игрового дня.

Еврокубок. Результаты на 3 февраля:

«Бахчешехир» — «Шлёнск» — 80:82;
«Ратиофарм» Ульм — «Будучность» — 90:103.

Группу А возглавляет «Хапоэль» из Иерусалима — 12 побед при четырёх поражениях. Вторую строчку турнирной таблицы из 10 клубов с 11 победами при шести поражениях занимает турецкий «Бахчешехир».

В группе В на первом месте находится французский «Бурк» — 12 побед при четырёх поражениях. Турецкие «Тюрк Телеком» из Анкары и стамбульский «Бешикташ» (оба — 11-5) занимают второе и третье место.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
