Баскетбол

Андрей Мартюк предположил, что не получилось у Александра Секулича в «Зените»

Центровой «Зенита» Андрей Мартюк поделился мнением о трудностях, с которыми столкнулась команда в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Также спортсмен высказался о причинах сложностей, с которыми столкнулся бывший главный тренер петербуржцев Александр Секулич.

— Тяжело ли лично вам и команде адаптироваться к довольно частым изменениям в этом сезоне на тренерском мостике и в составе?
— Команда пережила небольшой шок. Смена главного тренера, небольшая встряска. Думаю, мы достаточно хорошо пережили этот момент, прошли этот этап. Сейчас у нас прекрасный тренер, мы потихоньку находим общий язык и взаимопонимание на паркете.

— На ваш взгляд, что не получилось у Александра Секулича? Словенец проработал с «Зенитом» всего полгода. На столь короткий срок в истории клуба еще никто не задерживался.
— Не могу ответить на этот вопрос. Скорее всего, это череда травм в начале сезона, когда мы должны были сыгрываться. У нас каждую неделю новый состав, это было довольно сложно, найти игру, постоянно менялись игроки, — приводит слова Мартюка телеграм-канал «СБГ Daily».

