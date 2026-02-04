Леброн назвал любимого супергероя детства и злодея, к которому питал симпатию

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о любимом супергерое детства, а также признался, какой персонаж-злодей вызывал у него особый интерес.

«Мы в каком-то смысле артисты. С детства мы смотрели реслинг и фильмы, наблюдали, как герой побеждает злодея или наоборот.

И хотя Бэтмен всегда был моим любимым супергероем, мне не менее интересна роль Джокера. А самое приятное — это заставить вражеских болельщиков на чужой трибуне смолкнуть», — сказал Джеймс в подкасте Mind the Game.

Ранее инсайдер Джейк Фишер рассказал, как в «Лейкерс» воспринимают возможный уход Леброна.

Алькарас потренировался перед АО-2026 в джерси Леброна: