Названа команда, в которую может перейти Сабонис в результате обмена

Литовский центровой «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис может продолжить карьеру в «Торонто Рэпторс». Как информирует The Athletic, канадский клуб остаётся серьёзным претендентом на игрока, однако потенциальную сделку осложняет контракт австрийского баскетболиста «Торонто» Якоба Пёлтля, которого «Кингз» не готовы принимать.

Отмечается, что для завершения обмена «Торонто» может потребоваться привлечение третьей команды, а также дополнительные драфт-пики. Несмотря на это, интерес «Рэпторс» к Сабонису сохраняется на фоне приближающегося дедлайна обменов в НБА.

