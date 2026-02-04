Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названа команда, в которую может перейти Сабонис в результате обмена

Названа команда, в которую может перейти Сабонис в результате обмена
Комментарии

Литовский центровой «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис может продолжить карьеру в «Торонто Рэпторс». Как информирует The Athletic, канадский клуб остаётся серьёзным претендентом на игрока, однако потенциальную сделку осложняет контракт австрийского баскетболиста «Торонто» Якоба Пёлтля, которого «Кингз» не готовы принимать.

Отмечается, что для завершения обмена «Торонто» может потребоваться привлечение третьей команды, а также дополнительные драфт-пики. Несмотря на это, интерес «Рэпторс» к Сабонису сохраняется на фоне приближающегося дедлайна обменов в НБА.

Сейчас читают:
Трей Янг перешёл в другой клуб, а Адетокунбо и Хардена должны обменять! Дедлайн НБА — LIVE
Live
Трей Янг перешёл в другой клуб, а Адетокунбо и Хардена должны обменять! Дедлайн НБА — LIVE

Редкие кадры: легендарный Арвидас Сабонис и его сын Домантас:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android