Мартюк высказался об атмосфере в раздевалке «Зенита» после ухода Секулича

Центровой «Зенита» Андрей Мартюк высказался об атмосфере в раздевалке команды в данный момент. 20 января клуб из Санкт-Петербурга отстранил от исполнения обязанностей главного тренера Александра Секулича. 28 января команда объявила о расторжении контракта со специалистом. Новым главным тренером «Зенита» стал Деян Радоньич.

— Как в целом сейчас оцените атмосферу в коллективе, раздевалке?

— Прекрасная атмосфера. Все больше стали сплачиваться. Смена тренерского штаба, постоянные перемены, начали больше общаться, взаимодействовать. Пришёл новый тренер, он ещё больше добавляет команде «химии» на тренировках. Мы провели две тренировки, но уже чувствуется, как он добавляет, — приводит слова Мартюка телеграм-канал «СБГ Daily».

