Егор Дёмин был отмечен среди номинантов на лучшего новичка месяца Востока в НБА

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) назвала лучших новичков января 2026 года. Ими стали лёгкий форвард «Шарлотт Хорнетс» Кон Нуппель и форвард «Даллас Маверикс» Купер Флэгг.

Примечательно, что оба игрока удостоились этой награды уже в третий раз подряд. От Восточной конференции на звание лучшего новичка также претендовал 19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин.

В среднем за январь Нуппель набирал 17,8 очка, 5,9 подбора и 3,9 передачи за матч, Флэгг — 20,8 очка, 7,2 подбора и 4,5 ассиста. Дёмин завершил месяц со средними показателями: 12,6 очка, 3,4 подбора и 3,4 передачи.