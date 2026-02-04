Скидки
Стал известен ещё один участник Матча звёзд НБА — 2026

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард примет участие в Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2026 года, сообщает инсайдер североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей страничке в социальной сети X.

Интересно, что Леонард изначально не попал в окончательный список резервистов, однако всё же окажется в составе. Его добавили после официального объявления 24 участников для того, чтобы довести количество американских игроков до минимально необходимого числа — 16 человек, что предусмотрено новым форматом.

Примечательно, что Матч звёзд впервые в истории пройдёт на домашней арене Кавая — «Интьют Доум» в Инглвуде. После публикации списка резервистов многие эксперты отмечали, что Леонард был наиболее недооценённым и незаслуженно обделённым вниманием игроком.

