НБА объявила лучших игроков января

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила двух лучших игроков января. Ими стали словенский защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич и лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун.

Дончич стал лучшим игроком Западной конференции, в среднем за игру он набирал 34 очка. Браун же стал лучшим на Востоке, форвард набирал в среднем за игру по 29,2 очка.

Ранее стало известно, что Дончич и Браун вошли в рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2025/2026 НБА. Словенец занимает в этом списке второе место. Главным претендентом на награду в настоящий момент является канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, выступающий за «Оклахома-Сити Тандер».

