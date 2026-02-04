Стали известны составы всех команд на Матч звёзд НБА — 2026

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала составы всех команд, которые примут участие в Матче всех звёзд лиги 2026 года. Напомним, согласно новому формату «США против Мира» на паркет выйдут три коллектива — две команды из США и одна международная сборная.

Состав участников распределился следующим образом:

США — первая команда: Скотти Барнс («Торонто Рэпторс»), Девин Букер («Финикс Санз»), Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»), Джейлен Дюрен («Детройт»), Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»), Чет Холмгрен («Оклахома-Сити Тандер»), Джален Джонсон («Атланта Хоукс») и Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»). Главный тренер: Джей Би Бикерстафф («Детройт»).

США — вторая команда: Джейлен Браун («Бостон Селтикс»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс») и Норма Пауэлл («Майами Хит»). Главный тренер: Митч Джонсон («Сан-Антонио Спёрс»).

Сборная мира: Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс» — Греция), Дени Авдия («Портленд Трэйл Блэйзерс» — Израиль), Лука Дончич («Лейкерс» — Словения), Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер» — Канада), Никола Йокич («Денвер Наггетс» — Сербия), Джамал Мюррэй («Денвер» — Канада), Паскаль Сиакам («Индиана Пэйсерс» — Камерун), Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк» — Доминиканская Республика) и Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио» — Франция). Главный тренер: Дарко Раякович («Торонто»).

Отметим, что впервые в этом году выбор игроков проходил без учёта игровых позиций — как голосующие за стартовый состав, так и тренеры, выбирая резервистов, могли отдать предпочтение просто сильнейшим баскетболистам, не учитывая их позицию на площадке. Матч пройдёт в ночь на 16 февраля. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.