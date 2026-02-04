Джеймс Харден станет игроком «Кливленда» в результате обмена — Чарания

Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» обменяет разыгрывающего Джеймса Хардена в «Кливленд Кавальерс» в обмен на защитника Дариуса Гарлэнда и пик второго раунда драфта. Об этом сообщил североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей страничке в социальной сети X.

В преддверии этого обмена «Кливленд» провёл ещё одну сделку, чтобы освободить место в составе и оптимизировать зарплатную ведомость. Ранее «Кавальерс» участвовали в трёхстороннем обмене с «Сакраменто» и «Чикаго Буллз», в результате которого Деандре Хантер перешёл в «Кингз», а «Кливленд» получил Денниса Шрёдера и Кеона Эллиса.

В этом сезоне 36-летний Харден в среднем набирает 25,4 очка и 8,1 передачи за игру, а 26-летний Гарлэнд — 18 очков и 6,9 передачи. Также стоит отметить, что по своему контракту Харден имел право вето на любой обмен.