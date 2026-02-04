Леброн Джеймс не покинет «Лейкерс» до конца сезона — ESPN

Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не будет обменян в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), как сообщил североамериканский журналист и инсайдер Дейв Макменамин в материале для ESPN.

«Несмотря на сделку с Харденом и возможные последующие изменения, Джеймс останется в своей нынешней команде до конца этого сезона», — сказано в статье.

Следует отметить, что решение об отсутствии сделки связано не только с позицией клуба — в контракте Джеймса предусмотрен пункт, позволяющий ему блокировать любой обмен.

Это означает, что даже если бы «Лейкерс» захотели провести сделку, последнее слово всё равно оставалось бы за самим Леброном. Его агент Рич Пол ещё в декабре подчеркнул, что Джеймс не собирается требовать обмена и намерен доиграть сезон в составе клуба из Лос-Анджелеса.