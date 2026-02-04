Скидки
Главная Баскетбол Новости

Бруклин Нетс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 4 февраля 2026, счет 109:125, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

11 очков Дёмина не спасли «Бруклин» в игре с «Лейкерс», у Леброна и Дончича — 49 очков
Комментарии

В ночь с 3 на 4 февраля мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 125:109.

НБА — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 125
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Портер - 21, Шарп - 19, Уильямс - 17, Дёмин - 11, Клэкстон - 10, Томас - 8, Вульф - 7, Траоре - 7, Клауни - 6, Сараф - 3, Пауэлл, Мартин, Мэнн, Уилсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Дончич - 24, Ларэвиа - 18, Ривз - 15, Хэйс - 9, Эйтон - 7, Вандербилт - 6, Смарт - 6, Хатимура - 5, Кнехт - 4, Джеймс - 4, Тимме - 2, Смит, Винсент, Клебер, Манон

В активе 19-летнего российского разыгрывающего защитника «Бруклина» Егора Дёмина 11 очков, два подбора и две результативные передачи. При игровом времени 26.56 Дёмин реализовал 4 из 11 бросков с игры (3 из 8 трёхочковых), выполнил один перехват и совершил шесть потерь. Итоговый показатель «+/-» Дёмина составил «-11».

Самым результативным игроком матча стал 41-летний лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс — 25 очков, три подбора и семь передач. Словенский разыгрывающий защитник калифорнийцев Лука Дончич набрал 24 очка при шести подборах и пяти ассистах.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
