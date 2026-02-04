11 очков Дёмина не спасли «Бруклин» в игре с «Лейкерс», у Леброна и Дончича — 49 очков

В ночь с 3 на 4 февраля мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 125:109.

В активе 19-летнего российского разыгрывающего защитника «Бруклина» Егора Дёмина 11 очков, два подбора и две результативные передачи. При игровом времени 26.56 Дёмин реализовал 4 из 11 бросков с игры (3 из 8 трёхочковых), выполнил один перехват и совершил шесть потерь. Итоговый показатель «+/-» Дёмина составил «-11».

Самым результативным игроком матча стал 41-летний лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс — 25 очков, три подбора и семь передач. Словенский разыгрывающий защитник калифорнийцев Лука Дончич набрал 24 очка при шести подборах и пяти ассистах.