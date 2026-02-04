Скидки
Пари Нижний Новгород — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Баскетбол Новости

Детройт Пистонс — Денвер Наггетс, результат матча 4 февраля 2026, счет 124:121, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Николы Йокича не помог «Денверу» избежать поражения от «Детройта»


В ночь с 3 на 4 февраля мск на паркете «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Детройт Пистонс» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 124:121.

НБА — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
124 : 121
Денвер Наггетс
Денвер
Детройт Пистонс: Каннингем - 29, Робинсон - 20, Дюрен - 19, Харрис - 11, Стюарт - 11, Томпсон - 10, Холланд - 7, Грин - 7, Дженкинс - 6, Леверт - 4, Рид, Сассер
Денвер Наггетс: Мюррэй - 32, Йокич - 24, Уотсон - 17, Строутер - 15, Валанчюнас - 11, Браун - 10, Браун - 6, Хардуэй-младший - 6, Тайсон, Холмс, Джонс, Ннаджи, Пикетт

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Денвера» Джамал Мюррэй (32 очка, один подбор и восемь ассистов). Сербский центровой гостей Никола Йокич оформил дабл-дабл (24 очка и 15 подборов, а также четыре ассиста).

У «Детройта» лучшим стал также оформивший дабл-дабл разыгрывающий защитник Кейд Каннингем, в активе которого 29 очков и 10 ассистов, а также два подбора.

