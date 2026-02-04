Дабл-дабл Николы Йокича не помог «Денверу» избежать поражения от «Детройта»

В ночь с 3 на 4 февраля мск на паркете «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Детройт Пистонс» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 124:121.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Денвера» Джамал Мюррэй (32 очка, один подбор и восемь ассистов). Сербский центровой гостей Никола Йокич оформил дабл-дабл (24 очка и 15 подборов, а также четыре ассиста).

У «Детройта» лучшим стал также оформивший дабл-дабл разыгрывающий защитник Кейд Каннингем, в активе которого 29 очков и 10 ассистов, а также два подбора.