Фернандес отреагировал на поражение «Бруклина» от «Лейкерс» с разницей в 16 очков

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» (109:125) прокомментировал выступление своей команды.

— Если говорить о ходе матча: мы начали его неудачно, проигрывали 22 очка, а в итоге уступили 16. Это, в каком-то смысле, отражает суть игры. После того провального начала команда собралась, добавила в скорости и качестве борьбы, особенно начиная с конца второй четверти и во второй половине встречи. Мне понравилось, как игроки отреагировали, проявили характер и не сдались. Это сейчас очень важно для нас. Были и положительные моменты, но, конечно, такой старт, как у нас в первой четверти — недопустим. Мы обязательно разберём ошибки и должны прибавлять.

— Было ли что-то в атаке соперника в первой половине, что мешало остановить их?

— В первую очередь, нужно отметить, что соперник действительно очень сильный, укомплектованный хорошими игроками. Но главная проблема — это фолы: в первой половине они исполнили, кажется, 17 или даже 27 штрафных. Это следствие нашей недисциплинированности в защите, потери позиций, несоблюдения техники. Допустили даже несколько подборов на чужом щите после штрафных — это моменты, которые мы обязаны контролировать. Всё, что я могу сейчас — продолжать работать с командой над этими аспектами, искать лучшие сочетания и энергию, чтобы мы могли провести все четыре четверти на одном уровне. Потому что двух с половиной — недостаточно ни против этой команды, ни вообще в НБА, — заявил Фернандес во время послематчевой пресс-конференции.