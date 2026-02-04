Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фернандес отреагировал на поражение «Бруклина» от «Лейкерс» с разницей в 16 очков

Фернандес отреагировал на поражение «Бруклина» от «Лейкерс» с разницей в 16 очков
Комментарии

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» (109:125) прокомментировал выступление своей команды.

НБА — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 125
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Портер - 21, Шарп - 19, Уильямс - 17, Дёмин - 11, Клэкстон - 10, Томас - 8, Вульф - 7, Траоре - 7, Клауни - 6, Сараф - 3, Пауэлл, Мартин, Мэнн, Уилсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Дончич - 24, Ларэвиа - 18, Ривз - 15, Хэйс - 9, Эйтон - 7, Вандербилт - 6, Смарт - 6, Хатимура - 5, Кнехт - 4, Джеймс - 4, Тимме - 2, Смит, Винсент, Клебер, Манон

— Если говорить о ходе матча: мы начали его неудачно, проигрывали 22 очка, а в итоге уступили 16. Это, в каком-то смысле, отражает суть игры. После того провального начала команда собралась, добавила в скорости и качестве борьбы, особенно начиная с конца второй четверти и во второй половине встречи. Мне понравилось, как игроки отреагировали, проявили характер и не сдались. Это сейчас очень важно для нас. Были и положительные моменты, но, конечно, такой старт, как у нас в первой четверти — недопустим. Мы обязательно разберём ошибки и должны прибавлять.

— Было ли что-то в атаке соперника в первой половине, что мешало остановить их?
— В первую очередь, нужно отметить, что соперник действительно очень сильный, укомплектованный хорошими игроками. Но главная проблема — это фолы: в первой половине они исполнили, кажется, 17 или даже 27 штрафных. Это следствие нашей недисциплинированности в защите, потери позиций, несоблюдения техники. Допустили даже несколько подборов на чужом щите после штрафных — это моменты, которые мы обязаны контролировать. Всё, что я могу сейчас — продолжать работать с командой над этими аспектами, искать лучшие сочетания и энергию, чтобы мы могли провести все четыре четверти на одном уровне. Потому что двух с половиной — недостаточно ни против этой команды, ни вообще в НБА, — заявил Фернандес во время послематчевой пресс-конференции.

Сейчас читают:
11 очков Дёмина не спасли «Бруклин» в игре с «Лейкерс», у Леброна и Дончича — 49 очков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android