Пари Нижний Новгород — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Баскетбол Новости

Фернандес объяснил, как настрой игроков «Бруклина» повлиял на исход матча с «Лейкерс»

Фернандес объяснил, как настрой игроков «Бруклина» повлиял на исход матча с «Лейкерс»
Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» (109:125) прокомментировал настрой своих игроков и выделил ключевые моменты, повлиявшие на исход встречи.

НБА — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 125
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Портер - 21, Шарп - 19, Уильямс - 17, Дёмин - 11, Клэкстон - 10, Томас - 8, Вульф - 7, Траоре - 7, Клауни - 6, Сараф - 3, Пауэлл, Мартин, Мэнн, Уилсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Дончич - 24, Ларэвиа - 18, Ривз - 15, Хэйс - 9, Эйтон - 7, Вандербилт - 6, Смарт - 6, Хатимура - 5, Кнехт - 4, Джеймс - 4, Тимме - 2, Смит, Винсент, Клебер, Манон

— Жорди, когда вы говорите о подобных моментах, речь ведь идёт не столько о физических качествах, сколько о концентрации, технике, внимании к деталям? Это больше вопрос сосредоточенности, а не физики, верно?
— Думаю, прежде всего, конечно, нужно всегда выкладываться на площадке. Но помимо этого важно играть с пониманием целей, осознавать свою роль, как вы правильно заметили — быть в нужном месте, разбираться в игровых схемах. При этом мы стараемся не усложнять установки, чтобы игрокам было проще их выполнять. Если что-то становится слишком сложным и из-за этого теряется смысл, это уже моя ответственность. А вот играть с отдачей и энергией — это требование ко всем, независимо от времени на паркете, будет это одна, пять или 30 минут. Будем над этим работать. Мне понравилось, как изменился настрой команды перед большим перерывом и в начале второй половины — увидел больше полезных действий и целеустремлённости. Именно такого уровня энергии и вовлечённости мы и должны добиваться всегда.

— Считаете ли вы, что неудачный старт в трёхочковых — долгое время процент был очень низким — сказался на борьбе и добавил усилий, когда броски наконец пошли? Это повлияло и на защиту, на общий настрой?
— Конечно, когда не идёт бросок, легко расстроиться и опустить руки. Но вне зависимости от того, попадаем мы или нет, нужно сохранять дисциплину — ведь именно это всегда в нашей власти. В первой половине у нас были неплохие шансы, просто мяч не летел. Необязательно попадать 50%, но, если реализовывать хотя бы средний процент и меньше фолить, игра сразу становится другой, появляется шанс догнать соперника. Так что нужно концентрироваться на том, что мы контролируем, готовиться к следующему матчу, — рассказал Фернандес во время послематчевой пресс-конференции.

