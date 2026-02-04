Чарания: Харден связался с Митчеллом, оба с воодушевлением смотрят на совместную игру

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания прокомментировал обмен разыгрывающего Джеймса Хардена, который перешёл из «Лос-Анджелес Клипперс» в «Кливленд Кавальерс» в результате сделки, включавшей защитника Дариуса Гарлэнда и драфт-пик второго раунда.

«Джеймс Харден уже связался с Донованом Митчеллом, и оба с воодушевлением смотрят на возможность совместной игры», — заявил Чарания в рамках эфира SportsCenter.

Для 36-летнего Хардена это уже пятый обмен в его профессиональной карьере. Кроме того, у данной сделки имеются существенные финансовые последствия для «Кливленда». В контракте Хардена предусмотрена опция игрока на сезон-2026/2027 на сумму $ 42,9 млн, однако только $ 13 млн из этой суммы гарантированы до 11 июля.

Таким образом, если Харден воспользуется опцией, у «Кавальерс» появится возможность отказаться от его контракта, что даст клубу шанс опуститься ниже жёсткого потолка зарплат и значительно сэкономить средства.

К решению «Кливленда» обменять Гарлэнда во многом привели его хронические травмы пальцев ног: после операции на большом пальце летом 2025 года он пропустил старт сезона, а с середины января вновь выбыл из строя из-за растяжения другого пальца.