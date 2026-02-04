Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чарания: Харден связался с Митчеллом, оба с воодушевлением смотрят на совместную игру

Чарания: Харден связался с Митчеллом, оба с воодушевлением смотрят на совместную игру
Комментарии

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания прокомментировал обмен разыгрывающего Джеймса Хардена, который перешёл из «Лос-Анджелес Клипперс» в «Кливленд Кавальерс» в результате сделки, включавшей защитника Дариуса Гарлэнда и драфт-пик второго раунда.

«Джеймс Харден уже связался с Донованом Митчеллом, и оба с воодушевлением смотрят на возможность совместной игры», — заявил Чарания в рамках эфира SportsCenter.

Для 36-летнего Хардена это уже пятый обмен в его профессиональной карьере. Кроме того, у данной сделки имеются существенные финансовые последствия для «Кливленда». В контракте Хардена предусмотрена опция игрока на сезон-2026/2027 на сумму $ 42,9 млн, однако только $ 13 млн из этой суммы гарантированы до 11 июля.

Таким образом, если Харден воспользуется опцией, у «Кавальерс» появится возможность отказаться от его контракта, что даст клубу шанс опуститься ниже жёсткого потолка зарплат и значительно сэкономить средства.

К решению «Кливленда» обменять Гарлэнда во многом привели его хронические травмы пальцев ног: после операции на большом пальце летом 2025 года он пропустил старт сезона, а с середины января вновь выбыл из строя из-за растяжения другого пальца.

Сейчас читают:
Джеймс Харден в новой команде: есть громкий обмен в НБА! Дедлайн — LIVE
Live
Джеймс Харден в новой команде: есть громкий обмен в НБА! Дедлайн — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android