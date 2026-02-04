Скидки
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер назвал условие, при котором Яннис Адетокунбо сможет перейти в «Лейкерс»

Инсайдер назвал условие, при котором Яннис Адетокунбо сможет перейти в «Лейкерс»
Комментарии

Североамериканский журналист и инсайдер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Марк Стайн оценил вероятность того, что тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо сможет оказаться в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«У «Лейкерс» действительно есть все шансы заполучить Янниса. В преддверии дедлайна клубу, по сути, остаётся только сохранять терпение и избегать сделок, которые ограничат их в будущем, чтобы летом иметь максимум пространства под потолком зарплат.

В «Лейкерс» верят, что с такими ресурсами они смогут взять на себя контракт Адетокунбо через обмен или пригласить другую звезду, если кто-то из лидеров вдруг появится на рынке после плей-офф. При этом сделка с «Лос-Анджелесом» позволит «Милуоки» избежать приёма нежелательных или «токсичных» контрактов», — написал Стайн в своём блоге на платформе Substack.

Комментарии
