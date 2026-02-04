Скидки
«Не хотел быть помехой». Харден ответил на вопрос о причинах обмена в «Кливленд»

Комментарии

Разыгрывающий Джеймс Харден отреагировал на свой обмен из «Лос-Анджелес Клипперс» в «Кливленд Кавальерс» на защитника Дариуса Гарлэнда и драфт-пик второго раунда.

«Не хотел быть для «Клипперс» помехой на пути в будущее. Хотел дать команде шанс на перестройку и возможность получить выборы на драфте. В «Кливленде» я вижу перспективу побороться за победу на Востоке. Конечно, мне хотелось остаться в Лос-Анджелесе и попробовать ещё раз, ведь я так и не выигрывал чемпионат. Но как человек, разбирающийся в баскетболе, считаю, что наши шансы здесь немного выше.

В жизни, как и в баскетболе, если что-то не получается, всегда есть способы цивилизованно завершить отношения, не причиняя друг другу боль. Иногда просто приходит понимание, что у нас нет общего будущего, это естественно», — приводит слова Хардена североамериканская журналистка Рамона Шелберн на своей страничке в социальной сети X.

Подробности сделки:
Комментарии
