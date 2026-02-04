Скидки
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс забил эффектный слэм-данк на глазах у Егора Дёмина

Комментарии

Сегодня, 4 февраля, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бруклин Нетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 125:109 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 125
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Портер - 21, Шарп - 19, Уильямс - 17, Дёмин - 11, Клэкстон - 10, Томас - 8, Вульф - 7, Траоре - 7, Клауни - 6, Сараф - 3, Пауэлл, Мартин, Мэнн, Уилсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Дончич - 24, Ларэвиа - 18, Ривз - 15, Хэйс - 9, Эйтон - 7, Вандербилт - 6, Смарт - 6, Хатимура - 5, Кнехт - 4, Джеймс - 4, Тимме - 2, Винсент, Клебер

Лёгкий форвард и один из лидеров «Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча отметился ярким моментом.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В начале второй четверти после потери мяча игроками «Бруклина» он перехватил передачу и в быстром отрыве эффектно забил мощный слэм-данк под наблюдением защитника «Нетс» Егора Дёмина, который не стал мешать атаке. Отметим, на счету Дёмина по итогам 11 очков, а у Леброна — 25.

